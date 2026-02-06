Buz gibi denizden 2 altın madalya çıkardı

Türkiye’nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen, İtalya’nın Molveno kentinde düzenlenen European Ice Swimming Championships’te iki gün üst üste altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

550 sporcunun katıldığı organizasyonda Kayadelen, 1 derece sıcaklıktaki buzlu suda 100 metre kelebek (yaş kategorisi) ve 250 metre serbest yarışlarında zirveye çıktı.

DÜNYA ŞAMPİYONU VE REKORTMEN

Kayadelen, buzlu suda en uzun süre kalan sporcu olarak Guinness Dünya Rekoru’na sahip. Ayrıca 6 kez Dünya Şampiyonu unvanıyla Türkiye’nin bu alandaki en önemli temsilcisi konumunda.

5 AYLIK ANNE

Geçtiğimiz yıl hamileyken Dünya Şampiyonu olan Kayadelen, bu kez 5 aylık anne olarak Avrupa Şampiyonası’nda kürsüye çıktı. Yarışlara kızıyla birlikte gelen milli sporcu, kazandığı madalyaları kızına armağan etti.

Başarısını tüm kadınlara, annelere ve gelecek nesillere adayan Kayadelen, buzlu suda gösterdiği azim ve kararlılıkla Türk spor tarihine bir kez daha adını yazdırdı.