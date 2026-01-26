Futbolda bahis soruşturmasında 6 ay ceza alan Furkan Saki, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Bursaspor'a veda ettiğini duyurdu. Sezon başında Bursaspor’dan kiralık olarak pilot takım Nilüfer FK’ya transfer olan Furkan Saki’nin sözleşmesi Bursaspor tarafından feshedilmişti. Geçen sezon 3. Lig şampiyonluğunda Yeşil - Beyazlı formayı giyen ve şampiyonluk maçındaki golü kaydeden Furkan, bu sezon Nilüfer FK’da 8 maçta forma giydi.

DUYGUSAL VEDA MESAJI YAYINLADI

Tecrübeli futbolcu Furkan Saki, Bursaspor kariyerine ilişkin yaptığı paylaşımda camiaya duygusal sözlerle veda etti. Furkan mesajında şu mesajı paylaştı:

Bu arma altında çıktığım yolculuk, benim için yalnızca bir futbol hikâyesi değil; gurur, emek, gözyaşı ve inançla yazılmış bir hayat kesiti oldu.

Furka, şampiyonluk maçında attığı golü, hayatının en özel anlarından biri olarak tanımladı.

Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.’ye kiralık gidişini, genç oyunculara abilik yapmak ve Bursaspor değerlerini yaşatmak için bir görev olarak gördüğünü belirtti. Aldığı ceza sonrası kulüple karşılıklı anlayış çerçevesinde yolların ayrıldığını açıkladı ve taraftara teşekkür etti.

İŞTE FURKAN'IN PAYLAŞIMI:

Bursaspor formasıyla sahaya adım attığım her an, bu büyük camianın yeniden ayağa kalkma mücadelesinin bir parçası olmanın sorumluluğunu omuzlarımda hissettim. O sezonun sonunda gelen şampiyonluk, yıllar sonra bile kalbimde aynı heyecanla hatırlayacağım bir mutluluk olarak yerini aldı. Şampiyonluk maçında attığım golle bu hikâyeye küçük de olsa bir iz bırakabilmek, benim için tarifsiz bir onurdu.

Yeni sezonda kulübümüzün Başkanımız Enes Çelik‘in isteğiyle pilot takımımız Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.’ye kiralık olarak gitmek benim için bir görevdi. Başkanımızın bu isteğini hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Orada genç kardeşlerime abilik yapmak, kaptanlık sorumluluğunu üstlenmek ve onlara yalnızca sahada değil, hayatın içinde de destek olmak istedim. Çünkü Bursasporluluk, sadece takımda forma giymekle değil, bu camianın değerlerini her yerde yaşatmakla anlam kazanır.

Ne yazık ki son dönemde yaşanan ve hepimizi derinden üzen süreçler, futbol hayatımda hiç istemediğim bir sınavı beraberinde getirdi. Aldığım ceza sonrası, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu sürecin her anında yapıcı duruşunu hissettiğim ve çözüm odaklı yaklaşımıyla yanımda olan Başkanımız Enes Çelik’e özellikle teşekkür etmek isterim.

Bugün bu camiaya veda ederken içimde kırgınlık yok. Aksine; teriyle, mücadelesiyle, sevinciyle ve hüznüyle yaşanmış çok değerli anılar var. Bu arma için elimden geleni yaptığımı bilmenin huzuruyla, başım dik bir şekilde yoluma devam ediyorum.

Büyük Bursaspor taraftarı…

Bu formayı giydiğim her an arkamda sizin sesiniz, yüreğimde sizin inancınız vardı. İyi günde de zor zamanda da desteğini esirgemeyen, Bursaspor’u gerçekten Bursaspor yapan sizler oldunuz. Sahada attığım her adımda tribünlerden gelen o inancı hissettim.

Bu büyük camianın yeniden hak ettiği yerlere mutlaka geleceğine yürekten inanıyorum. Sizler oldukça, bu arma asla yalnız kalmaz.

Hakkım helal olsun.

Hoşça kalın, Allah’a emanet olun.