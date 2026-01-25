Bursaspor'dan 2. Lig'i karıştıracak hamle: Rakibinin hocasıyla anlaştı

TFF 2. Lig’de Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 3-0 mağlup etmeyi başaran Bursaspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlılar, teknik direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

BİLAL KISA İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Kararın açıklanmasının hemen ardından arayışa başlayan Bursaspor, yeni teknik direktörünü belirledi. Yeşil-beyazlılar, Menemen FK’yı çalıştıran Bilal Kısa ile anlaşmaya vardı.

Bursaspor’un Menemen FK ile anlaşmasının ardından imzaların resmen atılması bekleniyor.

İKİ TAKIM DA ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR

Geride kalan 20 haftada 44 puan toplayan Bursaspor, maç fazlasıyla lider. 38 puandaki Menemen FK ise 5. sırada bulunurken şampiyonluğun bir diğer adayı olarak yer alıyor.