Bursaspor'da 2. maçına çıktı: 6-0'lık galibiyeti beğenmedi

TFF 2. Lig'de Bursaspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 6-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, takımın başında çıktığı 2. maçı da kazandı ve 2'de 2 yaptı.

Tecrübeli teknik adam, ilk galibiyetini Arnavutköy Belediyespor karşısında 1-0'lık skorla almıştı.

6-0'LIK GALİBİYETİ BEĞENMEDİ

6-0'lık Adanaspor galibiyetini beğenmeyen Mustafa Er, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Asıl testler ilerleyen haftalarda başlayacak. Bu maçlar bizim için birer hazırlık niteliğinde'' dedi.

Konuşmasını sürdüren Er, ''Genel hatlarıyla memnunum ancak gelişmemiz gereken çok alan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. Belki çok daha farklı da kazanabilirdik ancak rakibin durumu ortada. Bu nedenle hem oyun hem de skor bizim adımıza çok ciddi bir veri değil. Bugünü kazanarak geçmek önemliydi'' ifadelerini kullandı.

Bursaspor 35 bin 240 taraftar önünde gol şov yaptı

''OYUN GÜCÜNE ÇOK İNANIYORUM''

Değişen oyun anlayışı hakkında da konuşan 46 yaşındaki teknik adam, ''Ben bireysellikten çok takım oyununu önemsiyorum. Zaten bireysel olarak çok kaliteli oyuncularımız var, bu tartışılmaz. Ancak bu bireysel yetenekleri takım oyununa dönüştürmek istiyoruz. Hep birlikte hareket ettiğimizde çok daha güçlü bir takım oluruz. Oyun gücüne çok inanıyorum ve bu doğrultuda sürekli çalışıyoruz'' yorumunu yaptı.

''RAKİPLER YARI SAHAMIZA ÇOK AZ GELEBİLDİ''

Mustafa Er, ''En önemli iş, oyuncuların mevcut yeteneklerini ön plana çıkaracak bir formasyon ve oyun planı oluşturmak. Oyuncuların hem hücumda hem savunmada takım halinde oynamayı öğrendiğini düşünüyorum. Alanı daha iyi daraltıyoruz, topu kaybettiğimiz anda rakibe kontratak şansı vermiyoruz. İki maçta da rakipler yarı sahamıza çok az gelebildi'' şeklinde konuştu.

''KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPACAĞIZ''

Göreve başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen oyuncuların istenilen oyunu anlamaya başladıklarını dile getiren Mustafa Er, ''Geldiğimizde önümüzde 14 maç vardı, şimdi 12’ye düştü. Ancak oyuncular şu an net bir şekilde ne yapmak istediğimizi biliyor. Bu çok önemli. Oyun içerisinde hücum ve savunma organizasyonlarında, hatta maçın ilk ve ikinci yarılarında bile bazı görev tanımlarında değişikliklere gittik.

Oyuncular buna çok iyi uyum sağladı. Bu da bize ilerleyen süreçte oyunda ciddi bir zenginlik katacak. Oyuncularımız hem hücumda hem savunmada farklı görevler üstlenebilecek. Rakibe göre küçük dokunuşlar yapacağız. Bu durum bizi daha güçlü ve esnek bir takım haline getirecek'' dedi.