Bursaspor'a müjdeyi verdi

TFF 2. Lig takımı Bursaspor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde sürdürürken, başkan Enes Çelik camiaya müjdeyi mesajlar yolladı.

"Nokta atışı" transferler ve mevcut kadronun kalitesiyle ikinci yarıyı minimum kayıpla geçirip seneye 1. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini belirten Çelik, kampta her şeyin yolunda gittiğini, takımın en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Bursaspor kendisinden emin ve sağlam adımlarla Süper Lig yolculuğuna devam ediyor. Bursaspor, taraftarı ve şehirdeki dinamikleriyle bütünleşmiş durumda. Kombine ve taraftar ortalamasında Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer alıyoruz. 33 binden fazla kombine sattık ve maçlarımızı 40 bin taraftar ortalaması ile oynuyoruz. Şehir, Süper Lig'i istiyor. Bursaspor'un olması gereken yer Süper Lig ve Avrupa. Sadece lig atlamaya yönelik bir çalışma yaptığınızda bunun dönüşü de keskin olabiliyor. O yüzden hem mali hem de idari anlamda sağlam çalışmalarla Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e inşallah getireceğiz. Şu anda planlarımızda bir aksama yok. Planlarımız ayakları yere basan, Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturmak. Süper Lig'de ilk 5'e oynayan her sene Avrupa'da kenti temsil eden bir Bursaspor bizim en büyük hedefimiz."

TARAFTARLARA ÖVGÜ

Futbolun taraftarla güzel olduğuna dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bursaspor Başkanı Enes Çelik 2 transfer müjdesini verdi

"Birinci ligde oynanan 7-8 maçtaki taraftar sayısını toplasanız bizim bir maça denk geliyor. Taraftar, atmosferi de ligin kalitesini de etkiliyor. Benim çocukluğumda 3 İstanbul takımı Bursa'ya geldiğinde 'beraberlik iyidir' diyorlardı. Bu ateşli ortamların, Bursaspor, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli gibi taraftarı olan takımların her zaman üst liglerde olması seyir zevkini de artıracaktır."

Geçen yıl 3. Lig'de mücadele ederken Bursaspor'un tarihine yakışmayan statlara gittiklerini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle deplasmanlara gittik ki yağmurdan korunmak için kendimize yağmurluklar aldık. Oralardan buralara gelişin belki bir gün belgeseli çekilir. Bursaspor ile bir gün Avrupa maçında yönetim olarak deplasmana gidersek manevi olarak müthiş bir tatmin yaşarız. Bursaspor'a yakışmayan yerlerden Avrupa deplasmanlarına yolculuklar yapmak inşallah bize nasip olur."