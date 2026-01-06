Bursaspor Başkanı Enes Çelik 2 transfer müjdesini verdi

Bursaspor Başkanı Enes Çelik 2 transfer müjdesini verdi
Transfer çalışmalarına dair konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 2 isimle büyük oranda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Çelik, Bursaspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında, takımın hazırlık maçını izlediğini, yeni transferlerle kadro kalitesinin çok daha iyi bir noktaya geldiğini gördüğünü belirtti.

Başkan Çelik, yeni transferlerle takımın rotasyon anlamındaki sıkıntısının da ortadan kalktığını dile getirdi.

“İKİ OYUNCU İLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞTIK”

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çelik, "Bir kanat, bir de 10 numara bölgesinde oynayan iki oyuncu ile büyük oranda anlaştık. Transferi birkaç gün içerisinde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

“BUNLAR HOŞ DEĞİL”

İlk devrede kendilerini en çok sosyal medyanın zorladığını aktaran Çelik, "İlk yarıda 5 galibiyetten sonra 2 mağlubiyet aldık. O maçların ardından hocamıza ve o dönemin sportif direktörüne ağır ifadelerle yüklenildi. Bunlar hoş değil. Bu insanların çocukları da yazılanları okuyor. Yazık. Bu konuda çok üzgünüm." dedi.

SCOUT ŞEFİ İLE ANLAŞTIK

Çelik, aldıkları oyuncuların seneye de oynayabilecek kalitede olduğunu vurgulayarak, "Süper Lig'de çalışmış scout şefi ile anlaştık. Ekibimiz transferler için 1 aydır çalışıyor. Bu takım, bu taraftarla 25-32 yaş arasında 3 tane takıma belirli şeyleri vereceği net olan, 3 tane de genç yabancı oyuncu alındığında 1. Ligi de domine eder." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

