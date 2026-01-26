Bursaspor yeni teknik direktörünü gece yarısı açıkladı

Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi.

2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Bursaspor’da teknik direktör değişikliği yaşandı.

Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına daha önce de görev yapan Mustafa Er’i getirdi.

Bursaspor Mustafa Er'i bu fotoğrafla açıkladı

MUSTAFA ER GECE YARISI AÇIKLANDI

Konuyla ilgili kulüpten gece yarısı yapılan açıklamada, Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı duyurularak, ''Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır.

Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

RAKİBİNİN HOCASI OLMADI

Bursaspor, 2. Lig'deki rakibi Menemen FK'nın teknik direktörü Bilal Kısa ile anlaşmaya varmıştı.

Ancak bu anlaşma son anda iptal edildi ve takımın yeni hocası Mustafa Er oldu.