Bursaspor yeni teknik direktörünü gece yarısı açıkladı

Bursaspor yeni teknik direktörünü gece yarısı açıkladı
Yayınlanma:
2. Lig ekibi Bursaspor, yeni hocasını gecenin geç saatlerinde açıkladı. Tahsin Tam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirildiğini duyurdu.

Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi.
2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Bursaspor’da teknik direktör değişikliği yaşandı.
Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına daha önce de görev yapan Mustafa Er’i getirdi.

mustafa-er.jpg
Bursaspor Mustafa Er'i bu fotoğrafla açıkladı

MUSTAFA ER GECE YARISI AÇIKLANDI

Konuyla ilgili kulüpten gece yarısı yapılan açıklamada, Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı duyurularak, ''Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır.
Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

RAKİBİNİN HOCASI OLMADI

Bursaspor, 2. Lig'deki rakibi Menemen FK'nın teknik direktörü Bilal Kısa ile anlaşmaya varmıştı.
Ancak bu anlaşma son anda iptal edildi ve takımın yeni hocası Mustafa Er oldu.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Spor
İstifadan dönen Ergin Ataman Yunanistan'da tarihe geçti
İstifadan dönen Ergin Ataman Yunanistan'da tarihe geçti
Tarihi tersten yazan Çağdaş Atan rekorunu kırdı "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi
Tarihi tersten yazan Çağdaş Atan rekorunu kırdı "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi