Bursaspor Sefa'yı bırakmadı
Bursaspor'da futbolcu Sefa Narin ile ilgili karar çıktı. Elazığspor iddiaları sonrası kulüp cephesinden ''Elazığ’ı seviyoruz ama Sefa bize lazım.'' açıklaması yapıldı ve Bursaspor Sefa'yı bırakmadı.

2. Lig'in lideri Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Sefa Narin'in kulüpteki geleceği netleşti.
Bursaspor cephesi, 32 yaşındaki futbolcu hakkında yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu.
Cezasından dolayı 10 şubata kadar forma giyemeyecek olan Sefa Narin, 15 Şubat Pazar günü Bursaspor'un sahasında Kırklarelispor'u konuk edeceği maçta kadroda yer alabilecek.

BURSASPOR SEFA'YI BIRAKMADI

Bursaspor Kulübü Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal, sosyal medyada yapılan bir paylaşıma verdiği yanıt verdi ve konuyu netleştirdi.
Topal, ''Elazığ’ı seviyoruz ama Sefa bize lazım'' sözleriyle Sefa'yı bırakmayacaklarını belirtti.

BAHİS CEZASI ALMIŞTI

Bursasporlu futbolcu Sefa Narin, ''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında 3 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.
Sefa Narin, 10 şubata kadar cezasını çektikten sonra yeniden sahalara dönecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

