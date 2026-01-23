Burhan Eşer 6 maçtır kazanamayan takımına mesaj verdi

Burhan Eşer 6 maçtır kazanamayan takımına mesaj verdi
Süper Lig mücadelesi veren Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer 6 maçtır galip gelemeyen oyuncularına güvendiğini açıkladı.

TFF 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu.
Ligde 6 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan genç teknik adam, "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ama önemli olan buradan çıkmak ve çıkacağız. Çorum FK'ya giden eski oyuncumuz Fredy'in bize çok büyük katkıları oldu. Saha içi liderimiz saha dışında da bize çok yardımcı oldu. Gitmesine üzüldüm ama futbolda ayrılıklar oluyor. Sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Fredy'inin bize sunduğu katkılar için ona teşekkür ettim" dedi.

"BODRUM AYAĞA KALKMASINI BİLMİŞTİR"

Talihsiz bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Eşer, "Sivasspor maçı içeride hiç beklemediğimiz bir kayıp. Sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. 2 beraberliğimiz vardı 3 gol yemiştik. Sivasspor maçı bizi oyun anlamında da üzdü. Beklediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Kalecimiz Diago Sousa'nın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu, bu hafta oynayıp oynamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

bodrum-fk-teknik-direktoru-burhan-eser-1130640-335696.jpg
Burhan Eşer iddialı konuştu

Bodrum FK ayağı kalkmasını bilmiştir, burası büyük bir camia. Bu maçtan dersleri çıkartıp ayağı kalkma zamanı olarak düşünüyoruz. Şu an Play-Off'un içindeyiz, alttaki rakipler geliyor. Sezon sonuna elimizden gelen bütün gayreti gösterip Play-Off'un içinde olmak istiyoruz. Kulüp olarak mücadeleyi seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak:DHA

