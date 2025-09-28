Burak Yılmaz: Tabii ki hata yapmışımdır

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra maça kötü başladıklarını, 30. dakikada değişikliklerle birlikte oyunun hakim olduklarını söyledi.

Yılmaz, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarım saat kötü oynadık. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte tamamen maçın hakimi olduk. Bugün bazı söylemler var hakemle ilgili ama biz bugün 3 puanı hak eden taraftık. Rakip 10'da olsa, 9 kişi de olsa 2-0'dan dönmek kolay değil. Oyuncularım için ve verdikleri reaksiyon için mutluyum. Bu sadece oyuncu karakteriyle değil, büyük yürekle olur. Onlar 2 puanı bıraktılar, bu yüzden üzgünüm bu emeğin karşılığı kesinlikle 3 puan olmalıydı.

"HATALI 11 ÇIKARMIŞIMDIR"

Burak Yılmaz mucizesi

İki oyuncumu 30. dakikada oyundan alıyorsam tabii ki hata yapmışımdır, hatalı ilk 11 çıkarmışımdır bu hatamdan da 30. dakikada dönmüşümdür. Ben oyuncularımı asla eleştirmem, hepsinden fazlasıyla mutluyum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Şu an oyunculara 2 gün izin verdik. İnşallah 2 gün sonra tekrar hazırlıklarımıza başlayacağız ve önümüzdeki Karagümrük maçını kazanacağız."