Burak Yılmaz karara çok sinirlendi: Hakemin üstüne yürüdü

Gaziantep FK - Kocaelispor maçında kırmızı kart kararına çok sinirlenen Burak Yılmaz, hakemin üstüne yürüdü. Yılmaz'ı yanındakiler uzaklaştırırken bir kırmızı kart da kendisi gördü.

Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelenin henüz başında ortalık karıştı.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI

Gaziantep FK’da Tayyip Talha Sanuç, maçın 13. dakikasında rakibine sert bir müdahale de bulundu. Maçın hakemi Burak Pakkan, sarı kart gösterirken VAR’ın uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve kararı kırmızıya döndü.

BURAK YILMAZ ÇOK SİNİRLENDİ

Oyuncusunun kırmızı kart görmesine çok sinirlenen Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz çok sinirlendi.

ekran-goruntusu-2026-01-13-185420.png

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Genç teknik adam, yan hakemin üzerine yürüyerek yoğun itirazda bulundu. Burak Yılmaz’ı yanındakiler uzaklaştırırken kendisi de yoğun itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü.

