Burak Yılmaz karara çok sinirlendi: Hakemin üstüne yürüdü

Gaziantep FK - Kocaelispor maçında kırmızı kart kararına çok sinirlenen Burak Yılmaz, hakemin üstüne yürüdü. Yılmaz'ı yanındakiler uzaklaştırırken bir kırmızı kart da kendisi gördü.