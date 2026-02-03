Bünyamin Gezer: Kırmızı kart görmeliydi

Bünyamin Gezer: Kırmızı kart görmeliydi
Yayınlanma:
Eski hakem Bünyamin Gezer, Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'ın Kocaelispor tribünlerine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u Marco Asensio ve Dorgeles Nene'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 46 yaptı ve 49 puanlı Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Eski hakem ve yorumcu Bünyamin Gezer, Milan Skriniar'ın tartışılan hareketi hakkında açıklama yaptı.

SKRINIAR'DAN GÜNDEM OLAN HAREKET

Fenerbahçe, 45+1'de Marco Asensio'nun attığı golle öne geçerken Kocaelispor tribünlerinden oyunculara yabancı madde atıldı.


Gol sevinci sırasında Matteo Guendouzi'nin kafasına su şişesi isabet ederken Milan Skriniar'ın taraftarlara yaptığı hareket gündem oldu.

''KIRMIZI KART VERİLMELİYDİ''

Bünyamin Gezer, Milan Skriniar'a yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart verilmesi gerektiğini belirtti.
Gezer, "Fenerbahçe oyuncusu Skriniar, 45. dakikada Kocaelispor tribünlerine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görmeliydi. VAR müdahale etmeliydi. Bazen geç gelebilir görüntü, daha sonra devreye girebilirdi VAR!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

