Bülent Korkmaz itiraf etti: Ben de yaptım

Yayınlanma:
Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz'dan Barış Alper Yılmaz'a destek geldi.

Galatasaray'ın eski milli yıldızı Bülent Korkmaz, CNBC-e yayınına katılarak Suudi Arabistan’a transfer süreci olaylı şekilde gerçekleşmeyen Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Korkmaz, genç futbolcunun yaşadığı süreci insani bir perspektiften ele alarak destek verdi.

Korkmaz, Barış Alper’in transfer sürecinde hatalı davrandığını kabul ederken, bu hatanın yönlendirme sonucu ortaya çıktığını vurguladı.

Barış Alper'e Bülent Korkmaz'dan destek

Bülent Korkmaz konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Barış Alper Yılmaz’da suç bulmuyorum.
Çünkü o yönlendirildi ve o yönlendirilmeyle beraber hata yaptı, yanlış yaptı ama insanlar hata yapabilir. Bizim de başımıza böyle şeyler geldi, biz de hata yaptık. Doğru yolu buldu, önemli olan da buydu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe sürpriziHakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe sürprizi

Galatasaray kaptanı olarak yıllarca hem saha içinde hem dışında örnek bir figür olan Korkmaz, Barış Alper’in hatalarından ders çıkaran bir oyuncu olduğunu belirtti:

Futbolcu bazen duygusal davranabilir.
Ama önemli olan o duygudan çıkıp takımına, taraftarına ve formasına yeniden sarılabilmektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

