Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde zorlu bir dönemden geçiyor. Brezilya Serie B ekiplerinden Operario’nun başında üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Alex, Novorizontino karşısında alınan 3-0’lık yenilgi sonrası saha içinde yaşanan bir olay nedeniyle adeta çileden çıktı.

49. DAKİKADA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Karşılaşmanın 49. dakikasında 0-0’lık eşitlik sürerken Operario’nun kazandığı penaltı, maçın kırılma anı oldu. Teknik direktör Alex de Souza, penaltı vuruşunu Boschilia’nın kullanmasını istemesine rağmen santrfor Ademilson’un topun başına geçmesiyle planlar altüst oldu.

Alex de Souza'nın ekibi maçı 3-0 kaybetti

Ademilson’un kaçırdığı penaltı sonrası takımın direnci kırıldı ve Operario sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

MAÇ BİTTİ! ALEX İSYAN ETTİ

Hakemin kararları Alex de Souza'yı adeta çıldırttı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaşananlara sert tepki gösteren Alex, "Boschilia'nın şutu atması emrini verdim. Devre arasında bu konuda farkındalık yarattık. Penaltı sırasında bile sahaya mesajlar gönderdik, bağırdık, defalarca söyledik. Ancak sahada verilen bireysel kararlar sonucu doğrudan etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza 20 maçta sadece 6 kez kazandı

TAKIMI 13. SIRADA

Haziran ayında Operario’nun başına geçen Alex de Souza, şu ana kadar çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Takımı 39 puanla 13. sıraya gerilerken, teknik adamın performansı Brezilya basınında da eleştirilmeye başlandı.

"MÜDAHALE ETTİM AMA"

Ademilson’un talimatlara aykırı şekilde penaltıyı kullanmasını eleştiren Alex, "Müdahale ettim, hem de çok müdahale ettim ama maalesef sahada verilen karar golle sonuçlanmadı. Bu da kesinlikle bir dengesizlik yarattı" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.