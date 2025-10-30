Bodrum'dan gol fırtınası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Zonguldakspor ile Bodrum FK, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada, ikinci yarının son bölümünde adeta fırtına gibi esen Bodrum FK, 25 dakikada bulduğu 5 golle rakibini farklı mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

TFF 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

GOLLER ART ARDA GELDİ

Maçın 65. dakikasında Mert Yılmaz’ın golüyle perdeyi açan Bodrum temsilcisi, 72. dakikada Zdravko Dimitrov’un penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mert Yılmaz, skoru 3-0’a getirirken, 75. dakikada Yusuf Sertkaya ve 86. dakikada İsmail Tarım’ın golleriyle fark beşe çıktı.

KUPADA DEVAM

Lig temsilcisi Bodrum FK, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tura yükselirken, 3. Lig ekibi Zonguldakspor kupaya veda etti.

Maçın son bölümlerinde gösterilen etkili performans, Bodrum FK’nın kadro derinliği ve kondisyon gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Bodrum FK’nın bu etkileyici galibiyeti, kupada ilerleyen turlarda da iddialı olacağının sinyallerini verdi.