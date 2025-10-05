Bodrum'da yarı maraton heyecanı: 2 bin 150 sporcu katıldı

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen yarışa Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, İsviçre, Çin, İran, Avusturya, İrlanda, Japonya, KKTC, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Kazakistan, Zimbabve, Brezilya, Polonya ve Belarus’tan sporcular katıldı. Böylece Bodrum Yarı Maratonu bu yıl da uluslararası bir buluşmaya sahne oldu.

COŞKULU START

Bodrum Belediye Meydanı’ndan verilen startlarla üç farklı mesafede yarışlar koşuldu. 21K’nın startını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk verdi.

10K ve 5K parkurları ise saat 07.45’te başladı. Başkan Mandalinci, 10K’lık parkurda koşarak sporculara eşlik etti. Katılımcılar, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili gibi simge noktalardan geçen rotalarda mücadele etti.

DERECEYE GİRENLER BELİRLENDİ

Bodrum Yarı Maratonu’nun ardından dereceye giren sporcular belirlendi. 21K, 10K ve 5K’lık parkurlarda derece elde eden sporcular şu şekilde:

21K Erkekler

1- Ömer Oklu 01.16.46.73

2- Ege Yoldüren 01.17.43.54

3- Suat Karoğlu 01.19.21.51

21K Kadınlar

1- Özge Tunalı 01.40.59.38

2- Adina Vakhidova 01.43.55.53

3- Yuliva Yiyit 01.45.29.83

10K Erkekler

1- Ufuk Arda 33.42.00

2- Gökhan Gündoğan Şen 36.14.64

3- Salih Usta 37.00.20

10K Kadınlar

1- Esen Cıvlan 40.40.78

2- Aliye Ayta 43.38.47

3- Çağla Elmas 43.56.88

5K Erkekler

1- Vladimir Talanov 16.56.84 (Rusya)

2- Enes Kurt 17.18.10

3- Oktay Fırat 17.24.65

5K Kadınlar

1- Fatma Taş Tatlı 19.52.45

2- Anna Kantarmış 21.07.60

3- Lieia Bezlepkina 22.49.62

ÖDÜL TÖRENİ

Yarışların ardından Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. 21K’da ilk 3’e girenlere ödüllerini Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı verdi.

Kürsüde bir konuşma yapan Sırmalı, ‘’Kıymetli misafirler, 8’incisi düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu’na hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bu güzel Bodrum ilçesinde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çok güzel etaplar oldu, herkesi tebrik ediyorum. Önümüzdeki sene de hepinizi Bodrum’a bekliyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

10K’da dereceye girenlere ödüllerini ise Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert verdi. Özsert, ‘’Bodrum Yarı Maratonu’na hoş geldiniz. Bodrum’un eşsiz parkurlarında, harika bir atmosferde Bodrum Yarı Maratonu’nu tamamladık. Belediye Başkanımız aramızda yer alamadı, selamlarını iletiyorum. Bodrum, sporun yanında aynı zamanda kültürel etkinlikleri de bir arada yaşayan bir kenttir. Tekrar Bodrum’da görüşmek üzere’’ diye konuştu.

5K ödüllerini de Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk takdim etti. Dumruk, ‘’Bu güzel organizasyonda emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Bodrum Yarı Maratonu’na katıldığınız için de hepinize teşekkür ediyorum. Bodrum’dan dönerken hepinize de iyi yolculuklar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, desteklerinden dolayı Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı’ya plaket verdi.

''PARKURDA HER SENE BİZİ EKSTRA YENİLİKLER KARŞILIYOR''

Erkekler 21K’da birinci gelen Ömer Oklu, ‘’İlk gününden beri Bodrum Yarı Maratonu’nu koşuyorum. Keyifle koşuyoruz ve organizasyondan çok memnunuz. Engin bey organizasyonu her sene daha kaliteli bir hale getiriyor. Bu kaliteyi yarışçıların katılımından da anlayabiliyoruz. Parkurda her sene bizi ekstra yenilikler karşılıyor. Bu sene çok farklı noktalarda müziksel olarak bizi karşılayan insanlar vardı. Benim genel klasmanda 1’inci ve 2’nciliklerim vardı. 2’nci senemde de genel klasmanda 1’inci olmuştum. Bu sene de 1’inci olunca duygulandım. Bodrum’da koşmak çok güzel. Bizim için Ekim ayı demek Bodrum Yarı Maratonu demek’ şeklinde konuştu.

''PARKURU ÇOK BEĞENDİĞİM İÇİN TEKRAR BODRUM’A GELDİM''

Kadınlar 21K koşusunda birincilik kürsüsüne çıkan Özge Tunalı da, ‘’Yarış çok güzeldi. Geçen sene de katılmıştım. Parkuru çok beğendiğim için tekrar geldim. Çok keyifliydi. Bodrum’un farklı yerlerini görmek hoşuma gidiyor. O yüzden sanırım her yıl geleceğim. Koşarken sürprizlerle karşılaşmak oldukça keyifli oluyor. Geçen sene müzik alanı, bazı lokasyonlar yoktu. Klasik müzik farklı bir atmosfer kattı. Yıl boyunca düzenli çalışmıştım, koşmayı çok seviyorum. Böyle bir sonuç almak da beni motive ediyor’’ diye konuştu.

ENGİN ÇETİNAY: BODRUM İÇİN MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, ‘’Muhteşem bir gündü. Günün ilk ışıkları ile başladık. Muhteşem bir hava vardı. Çok ciddi bir kalabalıkla tüylerim diken diken oluyor. Enerji çok güzeldi. Bu kadar koşucuya ev sahipliği yapmak ve onları ağırlamak bizim için çok güzel bir duyguydu. Koşularımızda performans odaklı değil sanat, müzik ve tarihle birleştirip ilerlemek istiyoruz. 10 tane müzik noktamız vardı. Törenden önce konserimiz vardı. Organizasyonumuzu daha da büyüterek devam edeceğiz’’ dedi.