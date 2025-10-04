Bodrum FK hasılatı bağışlayacak
TFF 1. Lig'de geçen hafta Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 4-0 yenerek bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bodrum Futbol Kulübü, 9. maçında yarın evinde Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.
Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP: 448 lira
MARATON: 248 lira
KALE ARKALARI: 148 lira
MİSAFER TRİBÜNÜ: 190 lira
KADIN VE ÖĞRENCİ: 48 lira
GELİRLER GAZZE'YE
Bodrum ekibi, karşılaşmada elde edilecek bilet gelirinin tamamını İsrail'in saldırılarıyla insanlık dramının yaşandığı Gazze’deki çocuklara bağışlayacağını açıkladı.
Bodrum FK fark atarak zirveye çıktı
Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, 3 puanla düşme hattında yer alan Hatayspor karşısında iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Geçen hafta liderliği aldık, 17 puan topladık. Amacımız istikrarlı bir şekilde zirvede yer almak. Kazanıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" dedi.