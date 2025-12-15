Bodrum FK deplasmanlarda kayboldu

1. Lig'de Erzurumspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, dış sahada yaşadığı kayıpların ardından Süper Lig potasından çıktı.

ERZURUM'DA DA GALİBİYET HASRETİ DİNMEDİ

Son 5 deplasman maçında 3 yenilgi ve 2 beraberlik alabilen yeşil-beyazlılar 11 puan kaybetti. Son olarak gurbette Manisa FK'yı 4-0 yenebilen Bodrum FK, Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kaldı. Ardından üst üste Boluspor'a 3-0, Ümraniyespor'a 1-0 ve Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden Ege temsilcisi Erzurum'da da galibiyet hasretini dindiremedi.

Burak Yılmaz Gaziantep'ten ayrıldı

Bodrum FK'nın Süper Lig yarışında çekiştiği rakipleri de haftayı kayıplarla geçti. Sadece Amed Sportif maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturdu. 4'üncü sıradaki Bodrum FK'nın üzerinde yer alan Pendikspor ve Esenler Erokspor berabere kaldı.

BODRUM FK'NIN RAKİBİ AMEDSPOR

Lider Amed Sportif'in 4 puan, 2'nci Pendikspor'un 2 puan ve 3'üncü Esenler Erokspor'un da 1 puan gerisinde yer alan yeşil-beyazlılar bu hafta evinde Amed Sportif'i konuk edecek.

Teknik Direktör Burhan Eşer, kayıpları telafi edeceklerini ve yarıyın içinde olacaklarını dile getirdi.