Bir zamanlar Galatasaray KAP'a bildirmiş Fenerbahçe elinden kapmıştı: Açıkta kalmaktan son gün imzasıyla kurtuldu

2013 yılının transfer döneminde en çok konuşulan isimdi Alper Potuk. Eskişehirspor'da oynuyordu ama büyükler transfer etmek için peşinden koşuyordu.

Alper Potuk ile ilk anlaşan kulüp Galatasaray olmuştu. Hatta KAP'a bile bildirilmişti görüşmelere başlandığı.

Ancak son anda devreye Fenerbahçe girmiş, Eskişehirspor yönetimine yaptığı cazip teklifle transferin seyrini değiştirmişti.

Fenerbahçe o dönem Eskişehirpor'a 6 milyon 250 bin euronun yanı sıra 2 de futbolcu teklif etmiş, transferi bitirmişti.

Bu transfer hamlesi uzun süre konuşulmuştu.

FENERBAHÇE'DEN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fenerbahçe'de 7 sezon oynayan, son sezonlarında düşüşe geçen Alper Potuk, sonra Ankaragücü'ne, oradan Çaykur Rize'ye, oradan da Kuzey Makedonya'nın Gostivari takımına kadar gitti.

Bu sezon başında ise TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne sözleşme imzaladı.

Ama 34 yaşındaki futbolcunun Ankara macerası da uzun sürmedi. Sadece 5 maçta oynayabildikten sonra sözleşmesi feshedildi.

BODRUMSPOR TRANSFER ETTİ

Alper Potuk, transferin son gününe kadar açıktaydı.

Transferin son gününde TFF 1. Lig takımı Bodrumspor'a imzayı attı ve boşta kalmaktan kurtuldu.

Bodrumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü forması giyen Alper Potuk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Ailemize hoş geldin Alper!"