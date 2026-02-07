Beşiktaş'tan THY'ye izin yok
Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, ligin flaş takımı THY deplasmanına çıktı.
Siyah - beyazlılar, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine şans tanımadı ve 3-1 kazandı.
THY, maçın ilk setini 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti.
Daha sonra Beşiktaş sırasıyla 25-22, 25-17 ve 25-17'lik setlerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE'Yİ YENEREK DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ
Sultanlar Ligi'nin flaş takımı THY, 10 Ocak'ta sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
BEŞİKTAŞ'IN 8. ZAFERİ
Bu sonuçla Beşiktaş, Sultanlar Ligi'ndeki 8. galibiyetini elde etti.
THY ise ligdeki 11. yenilgisini yaşadı.
Siyah-beyazlılar, Sultanlar Ligi'nin gelecek haftasında Zeren Spor ile karşılaşacak.
THY Eczacıbaşı Dynavit deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN DETAYLAR
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tuncay Kandemir, Davut Köseoğlu
Türk Hava Yolları: Ratzke, Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Büşra
Kılıçlı, Orthman)
Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Adelusi, Merve Tanıl)
Setler: 25-23, 22-25, 17-25, 17-25
Süre: 118 dakika (34, 33, 26, 25)