Beşiktaş'tan THY'ye izin yok

Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, ligin flaş takımı THY deplasmanına çıktı.

Siyah - beyazlılar, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine şans tanımadı ve 3-1 kazandı.

THY, maçın ilk setini 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Daha sonra Beşiktaş sırasıyla 25-22, 25-17 ve 25-17'lik setlerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'Yİ YENEREK DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Sultanlar Ligi'nin flaş takımı THY, 10 Ocak'ta sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

BEŞİKTAŞ'IN 8. ZAFERİ

Bu sonuçla Beşiktaş, Sultanlar Ligi'ndeki 8. galibiyetini elde etti.

THY ise ligdeki 11. yenilgisini yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Sultanlar Ligi'nin gelecek haftasında Zeren Spor ile karşılaşacak.

THY Eczacıbaşı Dynavit deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Kandemir, Davut Köseoğlu

Türk Hava Yolları: Ratzke, Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Büşra

Kılıçlı, Orthman)

Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Adelusi, Merve Tanıl)

Setler: 25-23, 22-25, 17-25, 17-25

Süre: 118 dakika (34, 33, 26, 25)