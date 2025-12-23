Beşiktaş'tan tepki: Oyna devam!

Beşiktaş'tan tepki: Oyna devam!
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbide yaşanan pozisyona tepki gösterdi.

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Derbinin ilk yarısı, Cerny ve Asensio'nun karşılıklı golleri ile 1-1 tamamlandı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli futbolcu Orkun Kökçü'ye yaptığı müdahaleyi paylaşarak herhangi bir kart çıkmamasına tepki gösterdi.
Kulüpten yapılan paylaşımda, ''Basma yok! Oyna devam!'' ifadeleri kullanıldı.

DERBİDEN DAKİKALAR

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Ahmet Çakar derbideki pozisyonu açıkladı: Net penaltıAhmet Çakar: Net penaltı

33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.
45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

