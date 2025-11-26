Beşiktaş'tan kiralanan Muçi: Trabzon'da devam etmek isterim

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, bugünkü antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muçi, Trabzonspor'un 4-3 kazandığı Başakşehir maçında 90+10. dakikada müthiş bir gol atarak galibiyeti getiren isim olmuştu.

Muçi, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir karşılaşmayı geride bıraktık. Bizim adımıza lig zirvesinde tepede kalabilmek, arayı açmamak için önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemliydi. İyi bir galibiyet aldık. Antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Tüm maçlarımıza aynı hızla çıkmamız gerekiyor.

Oynadığım her kulüpte beklentiler vardı. Hep büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklentiler vardır ama beni etkilemiyor çünkü hep en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sıkı çalışmaya devam ediyorum. Daha sonrasında doğal olarak işlerin gelişeceğini düşünüyorum. Burada iyi bir ortam var ve ben de işime odaklandım. Hocamız ve takım arkadaşlarım ile iyi bir aileyiz. İşime odaklanarak en iyisini yapmak için mücadele gösteriyorum.

Rekabet ortamı her zaman güzeldir. Tüm takım kaliteli oyunculardan kurulu. Antrenmanlarımız dahi rekabet halinde geçiyor. Herkes takıma faydalı olmaya çalışıyor. Gol sonrası taraftarlarımızın videolarını da gördüm ve çok mutlu oldum. Onları öyle görmek bizi de ayrıca mutlu ediyor. Trabzonspor'da iki aylık bir süreç geçirdim. Adaptasyon sürecim her geçen gün daha iyiye gidiyor. Artık ailem de yanımda. Bu da şehire ve kulübe adaptasyon sürecimi olumlu etkiliyor. Benim yapmam gereken maçlara ve antrenmanlara odaklanmak en iyisini verebilmek. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Adaptasyon sürecim gayet hızlı ve iyi gidiyor.

FATİH TEKKE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Hocamız buraya geliş sürecimde benim adıma önemli bir rol üstlendi. Kendisi bana inanan insanlardan birisiydi. Benimle görüşmesinde bana inandığını güvendiğini söylemişti. Geliş sürecimde hocamızın çok etkisi var. Ona bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bazen antrenmanlarda iyi işler yaparken maçlara yansıtamayabiliyorsunuz ama hocam bana hep 'devam et olacak, olacak' dedi. Hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım, herkesi mutlu edebildiğim için de ayrıca mutluyum. Çalışmaya devam ettikçe en iyi sonuçlar gelecektir diye düşünüyorum.

Takımın şampiyon olmak için elinden bütün imkanlar var. Neden olmasın? Şampiyonluk için başarı için yapmanız gereken çok çalışmak bu durumun hayalini kurmak.

Kiralık bir sözleşmem var ama burada mutluyum ve devam etmek isterim. Tüm maçlarda en iyisini yapmak benim görevim. Şu anda yapmam gereken takımıma yardım etmek. Sonrasında gelecek ne getirecek hep beraber göreceğiz."