Beşiktaş'tan hakem isyanı: Kırmızı olmalıydı
Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, Fenerbahçe derbisi sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi ve Sergen Yalçın’ın oyundan atılmasına karşılık Tedesco’ya işlem yapılmamasını eleştirdi.

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş Antrenörü Murat Kaytaz, teknik heyet ve oyuncu performansının yanı sıra hakem kararlarını da değerlendirdi.
Özellikle kırmızı kart öncesi pozisyonlar ve teknik direktörlere uygulanan farklı muamele, Kaytaz’ın eleştirilerinin merkezindeydi.

"2-0'I YAKALADIK"

“Hafta boyunca Sergen Yalçın’ın istediği baskılı oyunu çalıştık. 25 dakika boyunca planlarımız tuttu, 2-0’ı yakaladık.”

“Rafa Silva’ya yapılan hareket belki VAR’dan kırmızı olabilirdi. Bu pozisyonun değerlendirilmemesi bizi etkiledi.”

“Oyuncularımızda skor üstünlüğü sonrası panik oluştu. Gol attıktan sonra bile koruma içgüdüsüyle telaş yapabiliyorlar.”

"İŞE YARADI"

Kaytaz, Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb maçını analiz ettiklerini ve ikinci bölgede bekleyen takımlara karşı yaşadıkları zorlukları tespit ettiklerini belirtti. İkinci yarıda bu stratejiyi uyguladıklarını ve bunun işe yaradığını ifade etti.

HAKEM İSYANI

En dikkat çeken açıklama ise teknik direktörler arasındaki farklı muameleye yönelik oldu:

“Sergen Hoca’yı sahaya girdiği için attılar, doğru karar. Ama Tedesco da sahaya girdi, ona işlem yapılmadı. Bunu anlamakta zorlanıyoruz.”

Kaytaz, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken, taraftarlara teşekkür ederek takımın toparlanma sürecine dair umutlu mesajlar verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

