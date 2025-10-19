Beşiktaş'ta seçim sona erdi: Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Beşiktaş'ta seçim sona erdi: Divan Kurulu Başkanı belli oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta 683 oy almayı başaran Ahmet Ürkmezgil, yeni divan kurulu başkanı oldu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimleri sona erdi.

5 ADAY YARIŞTI

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda yapılan seçimde Engin Baltacı, Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil ve Mustafa Emir Tamer yarıştı.

68f51064d7163f1e5f701a04.webp
Ahmet Ürkmezgil

AHMET ÜRKMEZGİL DİVAN KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ

Yapılan seçimin sonucunda 683 oy almayı başararak rakiplerini geçmeyi başaran Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş’ın yeni Divan Kurulu Başkanı Seçildi.

Sergen Yalçın izin vermediSergen Yalçın izin vermedi

TEVFİK YAMANTÜRK GÖREVİ BIRAKMIŞTI

15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, geçtiğimiz temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Tevfik Yamantürk'ün eski başkanlardan Hasan Arat ile yaşadığı tartışma gündeme oturmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Spor
Tedesco'dan kadro dışı kararları için açıklama: İlk kez konuştu
Tedesco'dan kadro dışı kararları için açıklama: İlk kez konuştu
Sergen Yalçın izin vermedi
Sergen Yalçın izin vermedi