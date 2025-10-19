Beşiktaş'ta seçim sona erdi: Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimleri sona erdi.

5 ADAY YARIŞTI

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda yapılan seçimde Engin Baltacı, Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil ve Mustafa Emir Tamer yarıştı.

Ahmet Ürkmezgil

AHMET ÜRKMEZGİL DİVAN KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ

Yapılan seçimin sonucunda 683 oy almayı başararak rakiplerini geçmeyi başaran Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş’ın yeni Divan Kurulu Başkanı Seçildi.

Sergen Yalçın izin vermedi

TEVFİK YAMANTÜRK GÖREVİ BIRAKMIŞTI

15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, geçtiğimiz temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Tevfik Yamantürk'ün eski başkanlardan Hasan Arat ile yaşadığı tartışma gündeme oturmuştu.