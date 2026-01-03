Beşiktaş'ta Rafa Silva kararının sebebi ortaya çıktı: Talebi şaşırttı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası kampı için Antalya’ya gitti. Kampa kadro dışı bırakılan Mert Günok ve Necip Uysal'ın yanı sıra fesih görüşmeleri devam eden Jonas Svensson ve David Jurasek de alınmadı.

RAFA SILVA DA DAHİL EDİLDİ

Beşiktaş’tan ayrılmak istediği bilinen ve antrenmanlara ceza almamak için çıktığı kaydedilen Rafa Silva ise kamp kadrosuna dahil edildi.

KAMPA KATILMAYI KENDİ İSTEDİ

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Serkan Reçber ile bir görüşme gerçekleştiren Rafa Silva, Antalya kampına dahil edilmek istediğini bildirdi. Bu karar Beşiktaşlıları şaşırttı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Haberde ayrıca Portekizli futbolcunun kampa katılmak istemesine rağmen takımdan ayrılmaya kararlı olduğu vurgulandı.

HEDEFİ BENFICA’YA GİTMEK

Oyuncunun hedefinin Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica olduğu bilinirken yönetim 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.