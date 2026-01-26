Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sonunda başardı

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sonunda başardı
Beşiktaş formasıyla Eyüpspor karşısında ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılardaki ilk golünü kaydetti.

Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Eyüpspor – Beşiktaş maçında bir ilk yaşandı.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ’TAKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Karşılaşmanın 6. dakikası oynandığı sırada kalecinin pas hatasını affetmeyen Orkun Kökçü, uzaklardan boş kaleyi havalandırdı.

Sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle Beşiktaş’a transfer olan Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin Göztepe beraberliğindeki hatasını açıkladıErman Toroğlu Fenerbahçe'nin Göztepe beraberliğindeki hatasını açıkladı

GOL ATAMAMASI OLAY OLMUŞTU

Orkun Kökçü, daha önce verdiği röportajlarda sık sık Beşiktaş’ta henüz gol atamamış olmasına değinmiş ve Sergen Yalçın'ın bile bu durumla alay ettiğini söylemişti.

23. MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla 23. maçına çıkan Orkun Kökçü, 1 gol ve 4 asiste ulaşmış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

