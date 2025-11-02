Beşiktaş'ta 2. oylama sonucu belli oldu

Beşiktaş'ta 2. oylama sonucu belli oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurulunda sıcak saatler yaşandı. Siyah Beyazlılarda 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi revize edildikten sonra oylama da tamamlandı.

Beşiktaş Kulübünün 2025-2026 yılı bütçesi revize edildikten sonra yapılan ikinci oylamada kabul edildi.

Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş Hasan Arat kararını verdiBeşiktaş Hasan Arat kararını verdi

Toplantının son bölümünde sayman yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş, 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi hakkında açıklamalar yaptı.

Abraş'ın konuşmasının ardından kongre divan başkanı Affan Keçeci'nin yaptığı oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi oy çokluğuyla kabul edilmedi.

2 KİŞİ KALDI

Daha sonra verilen önergeyle birlikte bütçe revize edilerek yeniden oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Oylama esnasında salonda bütçeyi kabul etmeyen iki kişinin kalması dikkati çekti.

Öte yandan kongreye verilen önergenin ardından Beşiktaş Kulübü kongre üyeliğine giriş ücreti 50 bin lira, yıllık aidat ise bin 500 lira oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

