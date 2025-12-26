Beşiktaşlı Arda takibe girdi

Yayınlanma:
Beşiktaş'ın yetenekli genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç birçok kulübün takibinde. İzmir temsilcisi Karşıyaka'nın Arda planı ortaya çıktı.

Eski başarılı günlerini arayan Karşıyaka'da tüm gözler transfere çevrilmiş durumda.
TFF 3. Lig 4. Grup'taki şampiyonluk yarışında devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı gündemine aldı.

ARDA KILIÇ TAKİPTE

Ara transferde Muşspor'a satılan Ferdi'nin yerine sol bek, 1 yıl hak mahrumiyeti alan Erol'un yerine stoper ve sol kanat almayı planlayan Kaf-Kaf, Siyah - Beyazlıların altyapısında yetişerek sezonun ilk yarısında kiralık olarak Sırbistan'da Novi Pazar formasını giyen 20 yaşındaki Yakup Arda'yla görüşüyor.

Genç futbolcunun da Karşıyaka'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER NETLEŞECEK

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Arda, kariyerinin ilk resmi maçına 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Gaziantepspor maçının 20'nci dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Rachid Ghezzal'ın yerine girerek çıkmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

