''Beşiktaş'ın yeni transferi Oh bize de önerildi'' dedi neden almadıklarını açıkladı

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve şu anda İtalya Serie A ekibi Udinese'de sportif direktörlük görevini yapan Gökhan İnler, Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh ile ilgili açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan İnler, Güney Koreli santrforun transfer sürecinde Udinese'ye önerildiğini belirtti.

''KARAKTER OLARAK BEĞENDİĞİMİZ FUTBOLCU''

Gökhan İnler yaptığı açıklamada, ''Hyeon-gyu Oh bize önerildi. Oyuncuyu analiz ettik. Sahada sürekli koşan, mücadeleden kaçmayan ve yüzde yüzünü veren bir yapısı var. Karakter olarak çok beğendiğimiz bir futbolcu'' ifadelerini kullandı.

NEDEN ALMADIKLARINI AÇIKLADI

Transferin neden gerçekleşmediğini de açıklayan İnler, mevcut kadro planlamasının bu kararda etkili olduğunu aktardı.

Takımda Zaniolo olduğu için bu transferden vazgeçtiklerini belirten İnler, ''Ancak kadromuzda Zaniolo olduğu için bu transferden vazgeçtik'' yorumunu yaptı.