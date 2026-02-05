Devre arası transfer döneminin bitmesine bir gün kala Beşiktaş'ta kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Chelsea’den Filip Jorgensen ve Liverpool’dan Giorgi Mamardashvili için yapılan girişimlerden sonuç alamayan siyah-beyazlı ekip, rotasını Leeds United’ın kalecisi Illan Meslier’e çevirmişti.

Beşiktaş'ın son olarak Manchester United'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır'ın durumu hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

MANCHESTER UNITED TEKLİFİ REDDETTİ

TEAMtalk'un haberine göre; Beşiktaş yetkilileri, Altay'ın transferi konusunda İngiliz ekibi ile anlaşma ihtimali üzerine görüşme yaptı.

Beşiktaş'a jet hızıyla yanıt veren Manchester United, Altay Bayındır'ın ayrılığına izin vermedi ve teklifi reddetti.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Manchester United'ın teklifi neden geri çevirdiği de ortaya çıktı.

Altay’ın ayrılması durumunda, birinci kaleci Senne Lammens ve bu yaz futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki Tom Heaton’un haricinde “1 numara” pozisyonu için başka bir seçenek bulunmuyor.

Haberin devamında teknik direktör Michael Carrick’in mevcut tabloda böyle bir riske sıcak bakmadığı, bu nedenle Altay Bayındır’ın Beşiktaş’a transferinin gerçekleşme olasılığının oldukça düşük olduğu ifade edildi.