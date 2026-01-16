Beşiktaş'ın Rafa Silva için Benfica'dan istediği rakam ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Rafa Silva için Benfica'dan istediği rakam ortaya çıktı
Portekiz ekibi Benfica, Beşiktaş'ta oynayan Rafa Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Benfica'dan Rafa Silva için 7.5 milyon euro bonservis bedeli istedi. Benfica ise henüz resmi teklif yapmadı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BENFICA RAFA SILVA'YI TAKİP EDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Benfica, Rafa Silva’yı transfer etmek istiyor.
Ancak Benfica'nın bu transferi Beşiktaş ile ilişkileri bozacak bir şekilde sonuçlandırmak istemediği, bu sebeple süreci yakından takip ettikleri ifade edildi.

BEŞİKTAŞ 7.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberin devamında, Beşiktaş'ın Rafa Silva için Benfica'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.
Portekiz kulübünün henüz resmi teklif yapmadığı yazıldı.

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Benfica, Rafa Silva için girişimde bulundu. Kendilerine isteğimizi ilettik. Çizgimize gelirlerse Rafa orada oynar yoksa Rafa burada kalır. Rafa’nın maliyeti bizim için önemli değil. Beşiktaş’ın oyuncusu olarak hayatına devam eder'' dedi.

