Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor: İşte ilk 11'ler

Yayınlanma:
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz yapacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi ve bu maçlarda 4 galibiyet alırken 4 beraberlik yaşadı.
Siyah-beyazlılar, ligde topladığı 33 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konyaspor ise oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 19 puanla 14. sırada bulunuyor.
Konya ekibi, ligde 9 maçtır galibiyet alamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

  • Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Salih, Cengiz, Orkun, Cerny, Toure
  • Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Berkan, Bjorlo, Deniz, Svendsen, Muleka, Kramer

