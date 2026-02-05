Beşiktaş'ın kayıp yıldızıydı: 45 yaşında 2. lige gitti

Beşiktaş'ın kayıp yıldızıydı: 45 yaşında 2. lige gitti
Bir dönem büyük umutlarla Beşiktaş'a, 'yıldız oyuncu' diye transfer edilen ancak kayıpları oynayan Tabata'nın yeni adresi Katar 2. ligi oldu.

Türk futbolseverlerin Gaziantepspor ve Beşiktaş dönemlerinden tanıdığı Rodrigo Tabata, kariyerinde dikkat çekici bir istikrara imza atıyor.
45 yaşındaki orta saha oyuncusu, Katar 2. Ligi’nde ara transfer döneminde Al-Kharitiyath’tan ayrılarak Al-Markhiya’ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK KONUŞULDU

2009 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a transfer olan Tabata, Türkiye’de kısa süren macerasının ardından 2011’de Katar’a gitmişti. Tabata Beşiktaş'taki kötü performansıyla çok konuşulmuş ve 'kayıp yıldız' olarak anılmıştı.tabata.webp O tarihten bu yana tam 15 yıl boyunca Katar futbolunda forma giyen deneyimli oyuncu, ligdeki en uzun soluklu yabancı futbolculardan biri olarak öne çıkıyor.

FUTBOLU BIRAKMAMAKTA ISRARLI

Birçok futbolcunun teknik direktörlük kariyerine başladığı yaşta profesyonel sözleşmeler imzalamaya devam eden Tabata, Katar futbolunun en ikonik figürlerinden biri haline geldi. Tecrübesi ve sahadaki liderliğiyle öne çıkan Brezilya asıllı oyuncu, futbolu bırakmadan kariyerini sürdürerek örnek bir istikrar sergiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

