Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Beşiktaş'in ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ÇAKIR

Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Suat Güz yapacak.

VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN

Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Çetin oldu.

AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel oturacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri belli oldu:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham

Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Thalisson, Goutas, Zuzek, Pedro, Tongya, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Niang

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

