Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu: Oyuncuları bir bir giden Sergen Yalçın kararını verdi
Eyüpspor - Beşiktaş maçına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Pek çok oyuncusuyla yollarını ayıran Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi.
Süper Lig’in 19. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Marcos Felipe; Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda; Taşkın, Legowski, Baran; Metehan, Pintor, Umut.
Beşiktaş: Ersin; Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Jota; El Bilal Toure
PUAN DURUMU
Geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor. 14 puanı bulunan Eyüpspor ise 17. sırada bulunuyor.