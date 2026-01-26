Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu: Oyuncuları bir bir giden Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu: Oyuncuları bir bir giden Sergen Yalçın kararını verdi
Yayınlanma:
Eyüpspor - Beşiktaş maçına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Pek çok oyuncusuyla yollarını ayıran Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi.

Süper Lig’in 19. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Marcos Felipe; Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda; Taşkın, Legowski, Baran; Metehan, Pintor, Umut.

Beşiktaş: Ersin; Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Jota; El Bilal Toure

PUAN DURUMU

Geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor. 14 puanı bulunan Eyüpspor ise 17. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

