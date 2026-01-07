Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'a veda etti
Yayınlanma:
Beşiktaş'la yollarını ayıran Gabriel Paulista, siyah beyazlı camiaya veda etti.

Beşiktaş'la yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlı camiaya veda etti.
Paulista, ailevi gerekçelerle ayrılma talebini siyah beyazlı yönetime iletmiş, isteği kabul edilince sözleşmesi feshedilmişti.

Beşiktaş'ta Paulista takımdan ayrılıyor: Resmi açıklama geldiBeşiktaş'ta Paulista takımdan ayrılıyor: Resmi açıklama geldi

Brezilyalı oyuncu, veda mesajında Beşiktaş Kulübü'ne ve taraftarlara teşekkür etti.

"BU KARARI VERMEK KOLAY DEĞİLDİ"

Paulista, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, Beşiktaş'a minnettar bir kalple veda ediyorum. Bu kararı vermek kolay değildi. Futbol her gün tutku, bağlılık ve özveridir, ama aile her zaman önceliğim olacak. Brezilya'ya sevdiklerimle ilgilenmek için dönüyorum, burada yaşadığım her şey için sonsuz şükranlarımı sunarım.
Her şeyin gerçekleşmesi için gece gündüz durmadan çalışan kulübümüze, yönetim kuruluna, başkanımıza, antrenör kadrosuna, perde arkasında çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Beşiktaş'ı her gün dev yapan sizsiniz. Takım arkadaşlarım, sahayı sizlerle paylaşmak benim için bir onurdu. Saygı, sadakat ve birlik her zaman vardı. Taraftarlarımıza, her andaki destek, sevgi ve güç için içten teşekkür ederim. Bu formayı giymek sonsuza kadar benimle kalacak bir şey. Saygı, minnet ve gönül kapılarını açarak ayrılıyorum. Beşiktaş'ın başarılarının devamını ve bu büyük kulübün tarih yazmaya devam etmesini umuyorum. Her şey için teşekkür ederim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Spor
Amedspor kazandı: Mahkeme iptal etti
Amedspor kazandı: Mahkeme iptal etti
Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Terbiyesizlik yaptı
Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Terbiyesizlik yaptı
Mert Günok 2.5 yıllık imza attı
Mert Günok 2.5 yıllık imza attı