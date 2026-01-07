Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'la yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlı camiaya veda etti.

Paulista, ailevi gerekçelerle ayrılma talebini siyah beyazlı yönetime iletmiş, isteği kabul edilince sözleşmesi feshedilmişti.

Beşiktaş'ta Paulista takımdan ayrılıyor: Resmi açıklama geldi

Brezilyalı oyuncu, veda mesajında Beşiktaş Kulübü'ne ve taraftarlara teşekkür etti.

"BU KARARI VERMEK KOLAY DEĞİLDİ"

Paulista, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Beşiktaş'a minnettar bir kalple veda ediyorum. Bu kararı vermek kolay değildi. Futbol her gün tutku, bağlılık ve özveridir, ama aile her zaman önceliğim olacak. Brezilya'ya sevdiklerimle ilgilenmek için dönüyorum, burada yaşadığım her şey için sonsuz şükranlarımı sunarım.

Her şeyin gerçekleşmesi için gece gündüz durmadan çalışan kulübümüze, yönetim kuruluna, başkanımıza, antrenör kadrosuna, perde arkasında çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Beşiktaş'ı her gün dev yapan sizsiniz. Takım arkadaşlarım, sahayı sizlerle paylaşmak benim için bir onurdu. Saygı, sadakat ve birlik her zaman vardı. Taraftarlarımıza, her andaki destek, sevgi ve güç için içten teşekkür ederim. Bu formayı giymek sonsuza kadar benimle kalacak bir şey. Saygı, minnet ve gönül kapılarını açarak ayrılıyorum. Beşiktaş'ın başarılarının devamını ve bu büyük kulübün tarih yazmaya devam etmesini umuyorum. Her şey için teşekkür ederim."