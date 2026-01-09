Beşiktaş'a Fenerbahçe cezası: 585 bin Lira ödeyecek

Beşiktaş'a Fenerbahçe cezası: 585 bin Lira ödeyecek
Beşiktaş Fenerbahçe basketbol maçında çıkan olaylar Siyah - Beyazlı ekibe pahalıya mal oldu. TBF Disiplin Kurulu Beşiktaş GAİN’e 585 bin TL ceza kesti. Lider Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'ye kaybettiği derbide 2 kez yıkıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko karşılaşmasına son çeyrekte yaşanan tribün olayları damga vurmuştu.
Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe'ye 87-101 kaybettiği mücadele saha olaylarıyla ön plana çıkmıştı.bjkfb.webpBaşhakem Emin Moğulkoç, küfürlü tezahüratlar nedeniyle üç kez anons yapılmasını istemiş, ardından hakemler bir süreliğine soyunma odasına gitmişti.

Beşiktaş Antalya'daki ilk maçını kazandıBeşiktaş Antalya'daki ilk maçını kazandı

Maçtan beş gün sonra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, olaylarla ilgili kararını açıkladı. Beşiktaş GAİN’e toplam 585 bin TL para cezası verildi.

PARÇA PARÇA TOPLAM 585 BİN LİRA

  • Salon ve seyirci olayları: İlk kez gerçekleştiği için 60 bin TL ceza, olayların ağırlığı nedeniyle ek 120 bin TL ceza. Toplam 180 bin TL.
  • Çirkin ve kötü tezahüratlar: Sezon içinde ikinci kez yaşandığı için 120 bin TL ceza. Hakemlerin oyunu durdurup soyunma odasına gitmesine yol açtığı için ek 300 bin TL ceza. Kulüp görevlilerinin olumlu çabaları dikkate alınarak ceza ¼ oranında indirilerek 315 bin TL.
  • Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması: 60 bin TL ceza. Aynı ihlalin daha önce de yaşanması nedeniyle tekerrür hükmü uygulanarak ceza 90 bin TL’ye çıkarıldı.

Tüm cezaların toplanmasıyla Beşiktaş GAİN, 585 bin TL para cezasına çarptırıldı. Karar oybirliğiyle alındı.

