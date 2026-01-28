Beşiktaş'a cevap bile vermedikleri ortaya çıktı! Serdal Adalı Serkan Reçber'i odaya almamış

Beşiktaş'ta kriz üstüne kriz yaşanırken, çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Libero TV YouTube kanalında konuşan gazeteci Fatih Doğan; başkan Serdal Adalı, sportif direktör Serkan Reçber ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında uyumsuzluk olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

Beşiktaş'ın ilk transferi İstanbul'a geldi

“Bu gidişle önümüzdeki sezon Serdal Adalı’nın da Sergen Yalçın’ın da varlığının ciddi şekilde tehlikede olduğunu düşünüyorum. Başkan hâlâ ‘İnce eleyip sık dokuyoruz, ayın 5’ine kadar bitireceğiz’ diyorsa, bu 'Bu sezonu biz saldık' anlamına geliyor.



Uzun süredir Jorgensen gündemde. Dünyada Jorgensen’den başka kaleci mi kalmadı? Bir de kendi kalecini gönderiyorsun. Mert Günok’u neden yolluyorsun? Gelecek planlaman yok. Koskoca Beşiktaş’ın hayallerini Chelsea’nin yedek kalecisinin inisiyatifine bırakıyorsun. Burada çok ciddi bir sıkıntı var.

Jurasek kötü oyuncu değil. Milli takımda izledik, kampta izledik. Talihsiz bir maç yaşadı ama ‘hadi koçum güle güle’ denilecek bir oyuncu değil. Bunun bir değeri vardı. Yarın başka bir takımda yine iyi oynadığını göreceğiz.

Serkan Reçber ve Sergen Yalçın kamuoyuna ‘Tavares’te anlaştık, sorun yok’ dedi. Ama öğrendik ki sorun oyuncudaymış. Her gün yeni şart çıkarıyor. Başkan dedi ki, ‘Biz bu futbolcuların oyuncağı mı olacağız?’ ve konu kapandı.



"Wolverhampton'a Agbadou için 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon euro teklif ediliyor ama karşı taraftan ses yok. Hatta ‘17 teklif edin bari rezil olmayalım’ deniyor. Yine cevap gelmiyor. Türkiye’yi çok iyi takip ediyorlar. Sen kamuoyuna ‘Bitti, geliyor’ dedikçe seni daha çok yıpratıyorlar.

"BEŞİKTAŞ'IN EN İYİ 2 OYUNCUSU GÖNDERİLDİ"

“Beşiktaş’ın en iyi iki oyuncusu Rafa Silva ile Abraham’dı. Sen 'Takımı güçlendireceğim' diyorsun ama en iyi iki oyuncunu gönderiyorsun. Sergen Yalçın diyor ki, ‘Bu oyuncular benim sistemimde yok.’ Sonra basın toplantısında ‘60 milyon tasarruf ettik’ deniyor. Mesele tasarruf değil, saha içindeki güçtür.



Abraham Fenerbahçe’de olsa en az 25-30 gol atardı. Rafa Silva Galatasaray’da olsa Okan Buruk onu kırmızı halıyla karşılardı.

Serkan Reçber başkanın istediği bir isim değildi. Sergen Yalçın’ın ısrarıyla getirildi. Antalya kampında başkan ilk kez transfer toplantısına girdiğinde Serkan Reçber toplantıya alınmadı. Orada bir kırılma yaşandı. Başkan daha sonra ‘Artık ben bu işi bizzat yöneteceğim’ dedi.

Taraftara umut verip karşılığını boş bırakmaya kimsenin hakkı yok. ‘Sabredin, yeniden yapılandırıyoruz’ demek yetmez. Tribünlerin boş kalmasının sebebi de bu. İnsanların tahammülü kalmadı.”