Beşiktaş'a cevap bile vermedikleri ortaya çıktı! Serdal Adalı Serkan Reçber'i odaya almamış

Beşiktaş'a cevap bile vermedikleri ortaya çıktı! Serdal Adalı Serkan Reçber'i odaya almamış
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta kriz sürerken, çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Siyah beyazlıların sürekli teklifini artırmasına rağmen İngiliz kulübünün cevap bile vermediği ortaya çıktı. Serkan Reçber'in de Serdal Adalı'nın istediği bir isim olmadığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta kriz üstüne kriz yaşanırken, çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

2024/11/08/hbbjk.jpgLibero TV YouTube kanalında konuşan gazeteci Fatih Doğan; başkan Serdal Adalı, sportif direktör Serkan Reçber ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında uyumsuzluk olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

Beşiktaş'ın ilk transferi İstanbul'a geldiBeşiktaş'ın ilk transferi İstanbul'a geldi

“Bu gidişle önümüzdeki sezon Serdal Adalı’nın da Sergen Yalçın’ın da varlığının ciddi şekilde tehlikede olduğunu düşünüyorum. Başkan hâlâ ‘İnce eleyip sık dokuyoruz, ayın 5’ine kadar bitireceğiz’ diyorsa, bu 'Bu sezonu biz saldık' anlamına geliyor.

Beşiktaş'ın gündemindeki Jorgensen'e sakatlık şoku
Uzun süredir Jorgensen gündemde. Dünyada Jorgensen’den başka kaleci mi kalmadı? Bir de kendi kalecini gönderiyorsun. Mert Günok’u neden yolluyorsun? Gelecek planlaman yok. Koskoca Beşiktaş’ın hayallerini Chelsea’nin yedek kalecisinin inisiyatifine bırakıyorsun. Burada çok ciddi bir sıkıntı var.
Jurasek kötü oyuncu değil. Milli takımda izledik, kampta izledik. Talihsiz bir maç yaşadı ama ‘hadi koçum güle güle’ denilecek bir oyuncu değil. Bunun bir değeri vardı. Yarın başka bir takımda yine iyi oynadığını göreceğiz.
Serkan Reçber ve Sergen Yalçın kamuoyuna ‘Tavares’te anlaştık, sorun yok’ dedi. Ama öğrendik ki sorun oyuncudaymış. Her gün yeni şart çıkarıyor. Başkan dedi ki, ‘Biz bu futbolcuların oyuncağı mı olacağız?’ ve konu kapandı.

Beşiktaş'tan Agbadou hamlesi! - Spor Haberleri
"Wolverhampton'a Agbadou için 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon euro teklif ediliyor ama karşı taraftan ses yok. Hatta ‘17 teklif edin bari rezil olmayalım’ deniyor. Yine cevap gelmiyor. Türkiye’yi çok iyi takip ediyorlar. Sen kamuoyuna ‘Bitti, geliyor’ dedikçe seni daha çok yıpratıyorlar.

"BEŞİKTAŞ'IN EN İYİ 2 OYUNCUSU GÖNDERİLDİ"

“Beşiktaş’ın en iyi iki oyuncusu Rafa Silva ile Abraham’dı. Sen 'Takımı güçlendireceğim' diyorsun ama en iyi iki oyuncunu gönderiyorsun. Sergen Yalçın diyor ki, ‘Bu oyuncular benim sistemimde yok.’ Sonra basın toplantısında ‘60 milyon tasarruf ettik’ deniyor. Mesele tasarruf değil, saha içindeki güçtür.

Rafa Silva'nın kariyer gecesi: Bir ilki yaşadı | NTVSpor
Abraham Fenerbahçe’de olsa en az 25-30 gol atardı. Rafa Silva Galatasaray’da olsa Okan Buruk onu kırmızı halıyla karşılardı.
Serkan Reçber başkanın istediği bir isim değildi. Sergen Yalçın’ın ısrarıyla getirildi. Antalya kampında başkan ilk kez transfer toplantısına girdiğinde Serkan Reçber toplantıya alınmadı. Orada bir kırılma yaşandı. Başkan daha sonra ‘Artık ben bu işi bizzat yöneteceğim’ dedi.
Taraftara umut verip karşılığını boş bırakmaya kimsenin hakkı yok. ‘Sabredin, yeniden yapılandırıyoruz’ demek yetmez. Tribünlerin boş kalmasının sebebi de bu. İnsanların tahammülü kalmadı.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Spor
Sadettin Saran'ın Kante talimatı ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın Kante talimatı ortaya çıktı
Abdullah Avcı haber bekliyor
Abdullah Avcı haber bekliyor