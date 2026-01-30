Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Yayınlanma:
Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonu ile kiralık olarak transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Asllani, bu sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibi Torino'da 16 maça çıktı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş, oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiğini belirterek, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Kristjan Asllani, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Asllani; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

