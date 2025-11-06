Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Yayınlanma:
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Sevgi Çınar Karaoğlu'nu transfer etti.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndaki değişim sürüyor.

Siyah beyazlılar geçen hafta teknik direktör Burak Sidar'la yollarını ayırmıştı. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"2025-26 sezonu başından bu yana Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde bulunan Burak Sidar ve teknik ekibimizde yer alan; Kaan Erdoğmuş, Murat Kızılkaya ve Mehmet Baran Danış ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sidar, Erdoğmuş, Kızılkaya ve Danış’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

SARP YİĞİT GETİRİLMİŞTİ

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Sarp Yiğit getirilmişti. Açıklamada "Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğüne uzun yıllar boyunca Beşiktaş Futbol Akademisi’nde antrenörlük ve teknik sorumlu görevlerinde bulunan Sarp Yiğit getirilmiştir. Sarp Yiğit’e yeni görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denilmişti.

"HOŞ GELDİN SEVGİ ÇINAR KARAOĞLU"

whatsapp-image-2025-11-06-at-13-56-00.jpeg

whatsapp-image-2025-11-06-at-13-55-39.jpeg

Beşiktaş, kadın futbol takımına bugün de bir transfer açıkladı. Açıklama şöyle:

"Beşiktaş’a Hoş Geldin Sevgi Çınar Karaoğlu

Kadın Futbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, orta saha oyuncusu Sevgi Çınar Karaoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sevgi Çınar Karaoğlu'na hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den ilginç atamalar
TFF'de bahis depremi: 45 kişi istifa etti