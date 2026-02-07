Beşiktaş yeni kalecisini açıkladı: İstanbul'a geldi

Beşiktaş, profesyonel futbolcu Devis Vasquez’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaştığını açıkladı.

27 yaşındaki kaleci İstanbul'a geldi.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

''Beşiktaşımıza Hoş Geldin Devis Vasquez. Profesyonel futbolcu Devis Vasquez’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Devis Vasquez’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''

DEVIS VAZQUEZ KİMDİR?

Kolombiyalı kaleci Devis Vazquez, 12 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi.

1.95 metre boyundaki 27 yaşındaki kaleci, genç yaşta Kolombiya’da Cortuluá, Patriotas ve La Equidad gibi takımların altyapılarında forma giydi. Daha sonra Paraguay’ın Guaraní takımında as takımda düzenli maçlar çıkardı.

Avrupa macerasına Milan ile başlayan Vazquez, ardından Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli gibi kulüplerde kiralık olarak forma giymiştir.

2025 yılında serbest transferle Roma’ya imza attı.