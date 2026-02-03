Beşiktaş Süper Lig'den buldu: 10 numara İstanbul'a geliyor

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı!

Siyah-beyazlılar, Kristjan Asllani'yi kadrosuna katmak sonrası Göztepe'de forma giyen Junior Olatian'ın transferi konusunda da anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Olaitan'ın 14.30'da İstanbul'da olacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

Olaitan’ı taşıyan uçak bugün 14.30’da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde olacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki futbolcunun İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atması planlanıyor.

Junior Olaitan Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

JUNIOR OLAITAN KİMDİR?

Junior Olaitan, futbol kariyerine Benin’de başladıktan sonra Avrupa’ya adım atarak Fransa kulüplerinde forma giymiş genç bir orta saha oyuncusudur.

2025 yazında Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble Foot 38’den Göztepe kadrosuna transfer olmuştu.