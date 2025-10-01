Beşiktaş Rize'ye 45 gol attı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş, Rize Belediyespor'u farklı yendi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rize Belediyespor'la karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlı takım maç boyunca rakibine karşı büyük bir üstünlük kurdu.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın22-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, maçı 45-25 kazandı.

TRABSZONSPOR GİRESUN'A YENİLDİ

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan diğer maçta ise Giresunspor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-29 mağlup etti.

Beşiktaş'ın koçu Alimpijevic'in yeni adresi belli olduBeşiktaş'ın koçu Alimpijevic'in yeni adresi belli oldu

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 15-15 eşitlikle bitti.

Giresun ekibi, ikinci yarıda skorda öne geçti ve sahadan 36-29 galip ayrıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

