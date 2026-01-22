Beşiktaş'tan Portekizli futbolcu Rafa Silva ile ilgili açıklama geldi. Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu.

İbrahim Üzülmez'in görevine son verildi

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

RAFA SILVA BENFICA'YA GERİ DÖNDÜ

32 yaşındaki futbolcu, daha önce 8 sezon boyunca Benfica forması giymişti.

RAFA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde Benfica'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva, siyah-beyazlı kulüple toplam 65 maça çıktı.

Toplamda 23 gol atan Portekizli yıldız, 15 asist yapma başarısı gösterdi.

Rafa Silva, Beşiktaş ile 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.