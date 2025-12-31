Beşiktaş öyle bir futbolcuyu istedi ki adını hatasız söyleyebilen spikere helal olsun!

Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı isteyen Benfica'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. Öyle bir futbolcuyu istedi ki adını hatasız söyleyebilen spikere helal olsun!

Beşiktaş, Rafa Silva'yı isteyen Portekiz'in Benfica takımından Norveçli kanat oyuncusunu istedi.

2024/11/08/hbbjk.jpgBu transfer gerçekleşirse en büyük zorluğu tv'den maç anlatan spikerler çekecek. Çünkü oyuncunun adı Schjelderup! Adını hatasız okuyabilene helal olsun dedirtecek şekilde.

Benfica's Schjelderup faces charges for sharing explicit sexual content involving minors
Haberi Portekiz basınından Record verdi.

21 YAŞINDAKİ OYUNCUYU ROMA DA İSTİYOR

Haberde Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya karşılık Benfica'dan Andreas Schjelderup'ü istediği belirtildi. Norveçli sol kanat oyuncusunun Benfica'da sürekli oynayamadığı için ayrılmak istediği, ancak İtalya'nın Roma takımının da transfer için devrede olduğu ileri sürüldü.

BENFİCA 9 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Benfica, futbolcuyu 2022-23 sezonunun devre arasında Nordsjaelland'dan 9 milyon eauro karşılığında transfer etmişti.
Schjelderup, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol atarken 3 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

