Trabzonspor Beşiktaş maçına saatle kala açıkladı! Papara Park Trabzonspor, forma şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile anlaşmaya vardı; imzalar resmen atıldı. İçeceklerini her yaş grubuna ulaştırmayı hedefleyen ve yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin markası Sarıyer Kola, bordo-mavili kulübün yeni sponsoru oldu.

Trabzonspor - Beşiktaş tahmini: 45 bin kişi

Sponsorlu törenine şu isimler katıldı:

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sayman Derviş Köz, Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı ve Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz ile yönetim kurulu üyeleri.

1997 VURGUSU

Hulusi Oğuz’un açıklamalarında şu mesajı verdi:

1997 yılında yerli sermaye ile kurulmuş bir aile şirketi olarak, dürüstlük, kalite ve sürdürülebilirlik değerlerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Bu vizyonu ve mücadele ruhunu sahaya yansıtan Trabzonspor ile iş birliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sarıyer Kola olarak, yerli üretim gücümüz ve yenilikçi anlayışımızla Türk sporuna katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu değerli iş birliğinin her iki taraf için de başarılı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum.