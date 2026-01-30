Beşiktaş Liverpool'a resmi teklif yaptı: Sürpriz hamle

Kaleci arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen kaleci Giorgi Mamardashvili'yi gündemine aldı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Gürcü kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak için Liverpool'a resmi teklif yaptı.

2 MİLYON EURO BEDEL

Haberin devamında, Beşiktaş'ın Gürcü file bekçisi için hazırladığı formül de ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Mamardashvili'nin kiralık transferi için Liverpool'a 2 milyon euro kiralama bedeli teklif ettiği belirtildi.

Ayrıca sunulan teklifte sadece tek sezonluk bir kiralama değil, oyuncunun performansına bağlı olarak kiralık sözleşmesi uzatma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.

Yönetimin, oyuncunun yüksek bonservis bedelinden dolayı transferi satın alma yerine kiralık olarak çözmek istediği ifade edildi.

28 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Bu sezon Liverpool'da 5 maça çıkan Gürcü kaleci, bu maçlarda 10 gol yedi ve 1 maçta kalesini gole kapadı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.