Beşiktaş kötü haberi duyurdu: Saatler kala kadrodan çıkarıldı

Yayınlanma:
Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, üst solunnum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

DEMİR EGE TIKNAZ KADRODAN ÇIKARILDI

Maçın başlamasına artık saatler kalırken Beşiktaş, kötü haberi duyurdu. Siyah-beyazlılar, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Demr Ege Tıknaz'ın kadrodan çıkarıldığını duyudu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Demir Ege Tıknaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta forma giyen Demir Ege Tıknaz, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

