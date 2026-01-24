Beşiktaş kılpayı kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Nesibe Aydın'ı 83-80 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Nesibe Aydın ise 7. kez mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ BOA-NESİBE AYDIN: 83-80

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Cemil Uygül, Metehan Alaçam, Halil Ata Günal

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 12, Meltem Yıldızhan 6, Whitcomb 26, Fasaula 12, Fraser 22, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3

Nesibe Aydın: Davis 28, Bone 14, Pelin Gülçelik 11, Turner 19, Yağmur Önal, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 2, Asude Torcu, Derin Yaya 6

1. Periyot: 19-22

Devre: 37-38

3. Periyot: 59-50