Beşiktaş kılpayı kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 83-80 yendi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Nesibe Aydın'ı 83-80 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Nesibe Aydın ise 7. kez mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ BOA-NESİBE AYDIN: 83-80

Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Cemil Uygül, Metehan Alaçam, Halil Ata Günal
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 12, Meltem Yıldızhan 6, Whitcomb 26, Fasaula 12, Fraser 22, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3
Nesibe Aydın: Davis 28, Bone 14, Pelin Gülçelik 11, Turner 19, Yağmur Önal, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 2, Asude Torcu, Derin Yaya 6
1. Periyot: 19-22
Devre: 37-38
3. Periyot: 59-50

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

