İBB'nin yenilediği Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi törenle açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yenilediği Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi törenle açıldı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, törende yaptığı konuşmada Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlere Türkiye'nin büyük minnet duyduğunu söyledi.

Aslan, Beşiktaş'ın İstanbul'un sporla nefes alan ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Beşiktaş'a çok kıymetli bir tesisi yeniden kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemizdeki 21 amatör spor kulübümüze malzemelerini de bugün teslim edeceğiz" dedi.

Aslan, sporun bir kent için ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bildiklerini, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, toplumu dinç tuttuğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ BÜYÜK"

İBB ile Gençlik ve Spor Bakanlığının el ele vererek 2036 Olimpiyat Oyunları'nı Türkiye'de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz büyük. İstanbul'da 2027 yılında Avrupa Oyunları'nı düzenleyeceğiz. Buradan Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya da teşekkür etmek istiyorum. Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Beyefendi ile Hamza Yerlikaya Bakan Yardımcımızla beraber yürüttüğümüz süreçte devletimiz ile İBB el ele verdi."

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez de katıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

